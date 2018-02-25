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25.02.2018 20:33 Мск (22:33 Екб)
политика | В России | За рубежом
Европа продлит первый пакет антиросийских санкций
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антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

Вскоре после того, как в Европе осторожно заговорили о возможности снятия или смягчения санкций, последовал прямо противоположный шаг. 26 февраля ожидается продление пакета санкций Евросоюза в отношении 150 россиян и 38 компаний.
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Этот набор ограничительных мер был принят в марте 2014 г. и, по словам экспертов, именно он изменил саму парадигму взаимоотношений ЕС и РФ.

"Самое главное – первый пакет санкций сломал парадигму общения между Россией и Европой. До этого 25 лет фактически Россия с Европой общались вне санкционого режима, а первый пакет санкций приучил европейцев к мысли, что можно общаться с Россией в санкционном режиме и никакого кардинально серьёзного воздействия на взаимоотношения это не окажет. То есть, если бы не было этого первого пакета персональных санкций, влияние которых само по себе очень невелико, то не было бы и последующих пакетов санкций, тех, которые уже были, и тех которые, возможно, ещё последуют (хотя я в этом не уверен), которые уже достаточно серьёзно нервируют российскую элиту", – считает директор Центра политологических исследований Финансового института при правительстве РФ Павел Салин.

Европейцы заговорили о том, что если в Донбасс будут введены миротворцы ООН, то возможен отказ от санкций. По словам эксперта, в перспективе года – двух это все же невозможно, а дальше всё будет зависеть от российско-американских отношений и от того, сможет ли Россия предложить какие-то серьёзные "бонусы" европейскому бизнесу, потому что основной игрок, который давит на европейские власти в пользу отмены или смягчения санкций – это европейский бизнес.

"Но пока европейский бизнес, выбирая между теми пряниками, которые ему светят в американской юрисдикции и в российской, выбирает ориентацию на американскую юрисдикцию", – говорит Павел Салин.

Глава экспертной группы "Крымский проект", политолог Игорь Рябов также отмечает, что в ближайшее время ждать отмены или смягчения санкций не приходится, но по этому вопросу различаются подходы Еврокомиссии и правительств отдельных государств: "Эту политику программируют вовсе не элиты в национальных государствах, а бюрократия в Брюсселе. Пока европейская бюрократия управляет внешней политикой всей Европы через внешний комиссариат, то у них и будет такая политика. Понятно, что эта санкционная деятельность не отвечает ни интересам простых людей в Европе, ни европейского бизнеса, ни европейских политиков. Поэтому мы и видим картину, как к нам в тот же Крым приезжают европейцы, которые желают с Россией дружить, а общий вектор европейской политики направлен на ужесточение противостояния между Россией и Европой.

По его словам, позиция правительств европейских в той же Германии, выступающей за проект "Северный поток-2", говорит, что ресурсов у европейской бюрократии на какие-то содержательные неприятности пока достаточно мало.

Напомним, ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России, "дестабилизировавшей ситуацию в Украине". Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения. 19 марта 2015 продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Убытки экономик стран-членов ЕС от антироссийских санкций в 2016 году составили от 4 до 7 млрд евро.

Другие новости по темам: Евросоюз, санкции, Павел Салин, Игорь Рябов
25.02.2018 20:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:33 Екб


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Европа продлит первый пакет антиросийских санкций
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