Тульский избирком опубликовал данные о явке на выборах президента. Пришлось объясняться

Избирательная комиссия Тульской области сегодня опубликовала данные о явке избирателей на выборах президента России. Из данных таблицы следовало, что на выборах в регионе проголосовало 40,05% избирателей. Данные поспешили удалить, но новость заметили СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

В региональной избирательной комиссии объяснили появление данных тренировкой. "В рамках подготовки к выборам президента Российской Федерации федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС "Выборы". Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена", - говорится в официальном комментарии председателя избиркома Сергея Костенко.

В ЦИК подтвердили информацию о тренировках в УИКах. "В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого", - сказал "Интерфаксу" зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.