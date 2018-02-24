Китай выразил протест в связи с санкциями США

Китай выступил против санкций США в отношении компаний КНР, введенных в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. Заявление сделал представитель МИДа Китая Гэн Шуан.

ОН подчеркнул, что правительство Китая выполняет все требования резолюций касательно КНДР, принятых Советом Безопасности ООН, и все свои международные обязательства.

"Китайская сторона выступает решительно против того, чтобы США на основе своего внутреннего законодательства вводили односторонние санкции в отношении китайских граждан и компаний. Мы уже сделали решительное представление американской стороне в связи с этим и требуем немедленно прекратить эти ошибочные действия, чтобы не наносить ущерб двустороннему сотрудничеству", — приводит заявление Гэн Шуана РИА Новости.

МИД Китая заверило, что правительство страны будет в соответствии с законом разбираться с фактами нарушения резолюций СБ ООН, если такие случаи будут выявлены в ходе расследования.

Напомним, США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореив отношении 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань.