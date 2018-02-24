В Подмосковье в припаркованной фуре обнаружены три тела

В кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района Московской области обнаружена тела трёх мужчин без признаков насильственной смерти.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, начата дослественная проверка, на месте работает следователь. Предварительно установлено, что машина прибыла на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана.

В кабине фуры обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления. Вероятно мужчины скончались от отравление газом, однако точную причина смерти будет ясна по результатам экспертизы.