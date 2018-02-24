Фильм Тимура Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий Берлинале

Фильм Тимура Бекмамбетова PROFILE получил приз зрительских симпатий 68-го Берлинского международного кинофестиваля. Более 26 000 человек приняли участие в голосовании, и большая часть зрителей отметила новую режиссерскую работу Тимура Бекмамбетова, передает корреспондент Накануне.RU.

Мировая премьера PROFILE, на которой присутствовали режиссер Бекмамбетов и актеры Валин Кэйн и Шазад Латиф, исполнившие главные роли, состоялась в прошлую субботу, 17 февраля, в Berlinale Palast.

PROFILE основан на реальных событиях, описанных в книге француженки Анны Эрель. Сюжет повествует о большом журналистском расследовании.

Над фильмом работали как российские специалисты, так и международные.