Президент Сербии заявил, что никогда не введет санкции против России

Сербия не введет санкции против России даже в условиях евроинтеграции, сказал президент Сербии Александр Вучич.

В интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1" он заявил, что Сербия намерена сотрудничать со всеми, чтобы защитить свои интересы и реализовать европейский путь развития страны, не прерывая отношения с остальными традиционными партнерами.

"Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте", — сказал Вучич.