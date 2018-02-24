МОК в воскресенье примет решение о восстановлении ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) 25 февраля. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс.

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Исполком организации проводит заседание по этому вопросу в субботу, сообщил "Р-спорт".

ОКР был временно отстранен после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта. Российские олимпийцы выступают под нейтральным флагом на Играх-2018.

Напомним, сегодня исполком МОК должен вынести решение об использовании российского флага на церемонии закрытия Олимпийских игр.