Фуркад заступился за тюменский этап Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выступил против бойкота российского этапа Кубка мира в Тюмени. О намерении отказаться от участия уже заявили команды США, Канады и Чехии.

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Фуркад заявил, что решение IBU оставить за Тюменью этап Кубка мира является верным.

"Лично я буду рад принять участие в нем. Моя позиция по допингу ясна. Но русские, которые обманывают, – это же не вся страна. В России много поклонников биатлона, и не нужно наказывать их за поступки некоторых спортсменов", - приводи его слова "Матч".

Также Фуркад заявил, что российские атлеты имеют право пройти на церемонии закрытия Игр под своим флагом. Как сообщало Накануне.RU, исполком МОК сегодня примет решение о том, смогут ли российские спорстмены пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады.