Ученые сделали вывод о больших запасах воды на невидимой стороне Луны

Ученые нашли большие запасы воды на Луне. По мнению сотрудников Института космических исследований, вода Луны широко распространена по поверхности и не ограничивается конкретным регионом или типом местности, сообщает NASA.

Полученные результаты могут помочь исследователям понять происхождение воды Луны и как легко ее использовать в качестве ресурса. Если у Луны достаточно воды, и если это разумно удобно, будущие исследователи могут использовать ее в качестве питьевой воды или превратить ее в водород и кислород для ракетного топлива или кислорода, чтобы дышать.

Результаты исследования ученых из Боулдера противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны.