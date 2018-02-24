СМИ: В Россию вернулся беглый олигарх из "лондонского списка"

Беглый бизнесмен из Ростова-на-Дону Андрей Каковкин вернулся в Россию. Об этом РБК сообщил представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрий Григориади. Каковкин был в числе олигархов, заявивших о желании вернуться в Россию.

Каковкин находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств и платежей. "Он якобы присвоил 10 млн руб. заемных средств. По заявлению его партнера по бизнесу обычный хозяйственный спор между учредителями был переведен в уголовную плоскость", — рассказал Григориади.

После прилета в Ростов Каковкин был задержан и провел несколько часов в отделении полиции. Отпущен он был после того, как дал обязательство о явке, которая не ограничивает его в перемещении.