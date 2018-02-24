МИД РФ: Порошенко перечеркнул Минские соглашения

Вступивший в силу украинский закон об "оккупации Донбасса" окончательно подтвердили нацеленность Киева на силовое решение конфликта. Тем самым Петр Порошенко "фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - подчеркивает МИД.

Отмечается также, что вступление в силу закона совпало с очередной годовщиной государственного переворота, но его практическое применение будет гибельным для украинской государственности и чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко подписал закон 20 февраля.