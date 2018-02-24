Сборная Чехии отказалась ехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень

Чехия намерена последовать примеру США объявить о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. О решении объявил глава чешской спортивной федерации Иржи Хамза, пишет издание iDnes. Хамза заявил, что сборная Чехии по биатлону подтвердит свое неприятие употребления допинга российскими спортсменами. Как сообщало Накануне.RU, Федерация биатлона США официально заявила, что не будет отправлять своих спортсменов в Тюмень. Ранее аналогичное заявление сделали канадские спортсмены. Этап Кубка мира пройдет в Тюмени 22-25 марта.

Развитие сюжета:

Ранее 24.02.2018 15:32 Мск

24.02.2018 14:24 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU

16:24 Екб





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Ранее 24.02.2018 08:51 Мск

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Сборная Чехии отказалась ехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень