Сборная Чехии отказалась ехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень

Чехия намерена последовать примеру США объявить о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. О решении объявил глава чешской спортивной федерации Иржи Хамза, пишет издание iDnes. Хамза заявил, что сборная Чехии по биатлону подтвердит свое неприятие употребления допинга российскими спортсменами.
Как сообщало Накануне.RU, Федерация биатлона США официально заявила, что не будет отправлять своих спортсменов в Тюмень. Ранее аналогичное заявление сделали канадские спортсмены.
Этап Кубка мира пройдет в Тюмени 22-25 марта.