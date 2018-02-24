СБУ: Российские спецслужбы пытались взорвать крейсер "Украина"

Замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил о попытке российских спецслужб взорвать законсервированный ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве.

По словам Кононенко, подрыв планировалось провести в 2015 г. в День Конституции Украины. Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения, сообщает РИА Новости.

Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин уже назвал заявления СБУ провокацией. По его словам, Киев специально нагнетает обстановку и формирует образ внешнего врага в преддверии президентских выборов.

Строительство крейсера "Украина" началось в 1984 г. В 1993-м корабль выведен из состава ВМФ России и передан ВМС Украины. В 1996 г. проект заморозили из-за отсутствия финансирования. Петр Порошенко в 2017-м подписал указ о демилитаризации корабля. Власти планируют снять вооружение и продать оставшиеся части крейсера.