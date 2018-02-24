Родченков дал интервью BBC в балаклаве и очках

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью телеканалу ВВС, скрыв свое лицо балаклавой и темными очками.

Он заявил, что Международный олимпийский комитет сегодня столкнулся с "важнейшим моментом в своей истории": организации предстоит решить, смогут ли российские спортсмены выйти под национальным флагом на церемонии закрытия в воскресенье. Разрешить им это сделать было бы "худшим решением" со стороны МОК, уверен Родченков.

"Российские чиновники отвергают все обвинения, утверждая, что я лжец. Они унизили всех обличителей, они лгали перед судом, и если флаг разрешат поднять, это будет худшим решением", - приводит BBC слова Родченкова.

Международный олимпийский комитет, сказал он "фальсифицирует" борьбу с допингом, а "международные спортивные федерации саботируют ее".