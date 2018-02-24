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"За товарищей умереть не страшно" На рассвете 27 апреля 1985 года спутники США зафиксировали мощную вспышку там, где не ждали – на афгано-пакистанской границе. Взрыв такого масштаба мог говорить только о советском присутствии. В этом месте находилась американская база подготовки моджахедов партии "Исламское общество Афганистана", в плену у них оказалось несколько советских солдат…
22.02.2018
культура  |  комментариев: 7
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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
24.02.2018 12:56 Мск (14:56 Екб)
политика
С сайта Навального исчезло "расследование" с участием Насти Рыбки
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клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

С сайта Алексея Навального удалили ссылку на расследование об олигархе Д. и высокопоставленном чиновнике П. Ранее ресурс попал в реестр запрещенной информации.

Напомним, после "расследования" "эскорт-модель" Настя Рыбка заявила об изнасиловании ее на яхте бизнесменом Д. и чиновником П., что позже сама же опровергла и назвала "шуткой" и "троллингом".

По данным Life.ru, миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Рыбку и коуча Алекса Лесли за размещение в соцсетях материалов о личной жизни бизнесмена без его согласия.

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24.02.2018 12:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.02.2018 10:20 Мск
Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Настю Рыбку за публикацию личных материалов

Ранее 10.02.2018 13:00 Мск
Сайт Навального попал в реестр запрещенной информации








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С сайта Навального исчезло "расследование" с участием Насти Рыбки
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