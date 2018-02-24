С сайта Навального исчезло "расследование" с участием Насти Рыбки

С сайта Алексея Навального удалили ссылку на расследование об олигархе Д. и высокопоставленном чиновнике П. Ранее ресурс попал в реестр запрещенной информации.

Напомним, после "расследования" "эскорт-модель" Настя Рыбка заявила об изнасиловании ее на яхте бизнесменом Д. и чиновником П., что позже сама же опровергла и назвала "шуткой" и "троллингом".

По данным Life.ru, миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Рыбку и коуча Алекса Лесли за размещение в соцсетях материалов о личной жизни бизнесмена без его согласия.