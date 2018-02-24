Олег Дерипаска покинул посты президентов En + и "Русала"

Олег Дерипаска ушел с постов президента компаний "Русал" и En+. Компании опубликовали официальные сообщения, передает корреспондент Накануне.RU.

Алюминиевая компания сообщила, что Дерипаска покинет пост президента 15 марта. Финансовый директор "Русала" Александра Бурико назначена генеральным директором компании. Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, станет президентом РУСАЛа.

Совет директоров En+ Group принял его отставку и одобрил назначение на эту должность гендиректора En+ Максима Сокова. На его пост был избран президент компании "Русал" Владислав Соловьев. В официальном сообщении компании говорится, что решения вступят в силу 15 марта.

Напомним, СМИ сообщили о возможной отставке Дерипаски с поста президента компаний в связи с его желанием сосредоточиться на развитии группы ГАЗ.