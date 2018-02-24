Суд вынес решение об аресте начальника управления ФНС по Курганской области

Курганский городской суд сегодня избрал меру пресечения для начальника управления ФНС по Зауралью Владимира Рыжука.

Как сообщила Накануне.RU помощник судьи Наталья Иванчищева, суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Рыжук будет находиться под стражей по 21 апреля.

Напомним, Рыжук был задержан по подозрению в коррупцию при получении 500 тыс. руб. По имеющейся оперативной информации, указанная сумма являлась частью от требуемых чиновником у индивидуального предпринимателя 3 млн руб. за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах.

В региональном управлении СКР уточнили, что Рыжук не признал своей вины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

"Приведенные доводы следственных органов в своей совокупности дали достаточные основания полагать, что избрание обвиняемому более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу, в интересах следствия невозможно", - прокомментировали следователи сегодняшнее заседание суда.