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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
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экспертное мнение ;
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24.02.2018 12:20 Мск (14:20 Екб)
наука и техника | В России
Путин внес в Госдуму проект закона о целях и задачах РАН
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Российская академия наук, РАН (2017) | Фото: onznews.wdcb.ru

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий цели деятельности РАН, ее основных задач, функций и полномочий.

К целям деятельности Академии наук предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования. К задачам - проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в правительство РФ.

РАН, Российская академия наук(2017)|Фото: shkrudnev.com

Проект закона также предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти "предлагается предусмотреть право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания".

"Предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в соответствии с частью 9 статьи 18 названного ФЗ в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, внесении изменений и дополнений в уставы (или утверждении уставов в новой редакции) этих организаций принимаются по согласованию с РАН", — цитирует проект РИА Новости.

Кроме этого, законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений закона, касающихся назначения руководителей таких организаций.

Как сообщало Накануне.RU, ученые, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) написали повторное открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявляют о некомпетентности ФАНО и необходимости вернуть самоуправление российской науке.

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24.02.2018 12:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб


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Путин внес в Госдуму проект закона о целях и задачах РАН
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