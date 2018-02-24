Путин внес в Госдуму проект закона о целях и задачах РАН

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий цели деятельности РАН, ее основных задач, функций и полномочий.

К целям деятельности Академии наук предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования. К задачам - проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в правительство РФ.

Проект закона также предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти "предлагается предусмотреть право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания".

"Предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в соответствии с частью 9 статьи 18 названного ФЗ в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, внесении изменений и дополнений в уставы (или утверждении уставов в новой редакции) этих организаций принимаются по согласованию с РАН", — цитирует проект РИА Новости.

Кроме этого, законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений закона, касающихся назначения руководителей таких организаций.

Как сообщало Накануне.RU, ученые, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) написали повторное открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявляют о некомпетентности ФАНО и необходимости вернуть самоуправление российской науке.