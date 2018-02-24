Запад хочет взять под контроль российские земли, - "Agora Vox"

В ближайшие десятилетия США попытаются взять под контроль сельскохозяйственные земли России для управления глобальным рынком продовольствия. Для этого они захотят сделать с Россией то же самое, что сделали с Украиной. Об этом пишет французское издание "Agora Vox" в материале "Почему Запад должен поработить Россию".

"Основное богатство России - далеко не нефть, а запасы пахотных земель, которые глобальное потепление сделает пригодными для использования в ближайшие десятилетия", - отмечает издание.

Рост населения планеты (2,6 человек в секунду) потребует увеличения сельскохозяйственного производства на 70% в ближайшие 30 лет, но выполнение этой задачи будет осложняться глобальным потеплением, говорится в публикации.

Что касается России, то издание прогнозирует, что это будет компенсироваться введением в оборот южносибирских степей. Однако Россия в целях собственной продовольственной безопасности может ограничить экспорт зерновых. Например, в 2010 году в России из-за аномальной жары урожай пшеницы упал на 30%. Занимавший тогда пост премьера Владимир Путин ввел запрет на экспорт российской пшеницы, и в результате ее доля на мировом рынке сократилась с 14% до 3%, что вызывало скачок цен на 25%.

"Таким образом, не исключено, что в ближайшие десятилетия Запад может остаться без российских зерновых. А если учесть спад производства и сельскохозяйственных площадей на Украине и Казахстане за тот же период, а также вхождение в оборот значительных территорий в России, Запад определенно будет стремиться сделать с этой страной то, что он уже провернул с Украиной. Речь идет о дестабилизации государства за счет обострения региональной напряженности с целью последующего формирования марионеточного правительства, единственная задача которого будет заключается в разбазаривании богатств страны", - предупреждает издание.

Как сообщало Накануне.RU, французская газета "Le Figaro" в 2016 году писало, что Путин, отстаивая интересы России, стал голосом консерваторов во всем мире.