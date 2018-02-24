Вяльбе: У Большунова схватило печень во время марафона

Во время гонки на 50 км у российского лыжника Александра Большунова схватио печень, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Если бы не это, он продолжил бы борьбу за первое место.

Большунов, напомним, взял "серебро" марафона. Третье место занял российский спортсмен Андрей Ларьков. Вяльбе отметила, что Большунову помешали проблемы со здоровьем.

"Большунов тактически идеально провёл гонку. Проблема в том, что у него схватило печень. Если бы этого не было, он бы продолжил бороться дальше. Такое часто бывает у спортсменов, к сожалению", - приводит ее слова Championat.com.

Президент федерации отметила, что вся российская команда - феномен, так как на ОИ приехали молодые спортсмены: "Вся Олимпиада для меня сплошное удивление и гордость за нашу такую хорошую молодёжь".