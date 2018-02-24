Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей на пожаре в Туринском районе

Возбуждено уголовное дело дело по факту гибели трех детей при пожаре частного дома в Туринском районе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, дело квалифицировано по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, а также представители МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий также будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза выживших пострадавших для определения степени тяжести вреда, причинённого их здоровью, а также судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления причины смерти, и, кроме того, пожарно-техническая экспертиза - для установления очага и точной причины возгорания. Помимо этого следователи выясняют, велась ли с семьей профилактическая работа. Напомним, ранее появилась информация, что семья является неблагополучной.

Как сообщало Накануне.RU, частный дом на ул. Кирова села Благовещенское загорелся сегодня утром. При тушении пожара обнаружены тела трех малолетних детей. Родители погибших детей смогли выбраться из квартиры вместе со старшей пятилетней дочерью, в настоящее время они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Наиболее вероятной причиной трагедии эксперты МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении.