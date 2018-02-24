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22.02.2018
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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей на пожаре в Туринском районе
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(2004) | Фото: tau.ur.ru

Возбуждено уголовное дело дело по факту гибели трех детей при пожаре частного дома в Туринском районе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, дело квалифицировано по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, а также представители МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий также будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза выживших пострадавших для определения степени тяжести вреда, причинённого их здоровью, а также судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления причины смерти, и, кроме того, пожарно-техническая экспертиза - для установления очага и точной причины возгорания. Помимо этого следователи выясняют, велась ли с семьей профилактическая работа. Напомним, ранее появилась информация, что семья является неблагополучной.

Как сообщало Накануне.RU, частный дом на ул. Кирова села Благовещенское загорелся сегодня утром. При тушении пожара обнаружены тела трех малолетних детей. Родители погибших детей смогли выбраться из квартиры вместе со старшей пятилетней дочерью, в настоящее время они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Наиболее вероятной причиной трагедии эксперты МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении.

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24.02.2018 10:56 Мск | Туринск | информационная служба Накануне.RU
12:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.02.2018 10:04 Мск
Спасатели провели экстренное заседание после пожара в Туринском районе

Ранее 24.02.2018 09:51 Мск
Трое детей погибли на пожаре в Туринском районе








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Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей на пожаре в Туринском районе
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