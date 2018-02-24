В День защитника Отечества тюменские инспекторы устроили погоню за пьяным водителем без прав

В День защитника Отечества инспекторы ГИБДД Тюменской области гонялись за "Ладой" - водитель не отреагировал на требования наряда ДПС об остановке и попытался скрыться на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Госавтоинспекции Тюменской области, водитель маневрировал на дороге, не давая патрульному автомобилю ДПС проехать вперед. Когда на одном из участков трассы автоинспекторам удалось обогнать "Ладу", они увидели, что мужчина на заднем сиденье держит на руках маленького ребенка.

Наряд двигался за машиной около 50-ти километров, по громкоговорящей установке убеждая водителя остановиться. С трассы "Лада" свернула в село Дубровное Ярковского района. Проехав почти через весь населенный пункт, водитель не "вписался" в поворот и застрял в снегу. Наряд ДПС заблокировал авто, не давая водителю развернуться.

31-летний водитель оказался пьян, показания алкотестера составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Прав управления транспортом молодой человек не имеет. Пассажир с переднего сиденья был нетрезв, а на заднем сиденье ехала трезвая молодая пара с ребенком. Родители малыша попросили своего земляка из села Дубровное забрать их из Тюмени, они сообщили, что якобы не знали, что водитель пьян и не имеет прав.

Всего на дорогах Тюменской области в праздничный день было задержано 37 нетрезвых водителей.