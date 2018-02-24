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"За товарищей умереть не страшно" На рассвете 27 апреля 1985 года спутники США зафиксировали мощную вспышку там, где не ждали – на афгано-пакистанской границе. Взрыв такого масштаба мог говорить только о советском присутствии. В этом месте находилась американская база подготовки моджахедов партии "Исламское общество Афганистана", в плену у них оказалось несколько советских солдат…
22.02.2018
культура  |  комментариев: 7
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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
24.02.2018 10:04 Мск (12:04 Екб)
политика
Спасатели провели экстренное заседание после пожара в Туринском районе
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пожар в Туринском районе (2018) | Фото: МЧС Свердловской области

Руководство свердловского главка МЧС России провело экстренное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Туринском городском округе в связи с пожаром в себе Благовещенское, где погибли трое детей.

Рекомендации МЧС, которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Туринского городского округа пока не выполнила, заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов. В частности, речь идёт об установке пожарных извещателей в жилье социально уязвимых категорий граждан. Прибор реагирует даже на незначительное задымление и сразу направляет сигнал об опасности на пульт пожарной охраны. Этих минут бывает вполне достаточно для спасения человеческой жизни.

"Установка пожарных извещателей - одно из приоритетных направлений комплексной защиты населения, которые ещё в прошлом году были предложены муниципалитетам для оперативной реализации, но так и не были восприняты должным образом отдельными главами муниципальных образований, - сказал Пинчугов.
Как сообщалось ранее, пожар в с.Благовещенское (Туринский район, Свердловская область) произошёл субботним утром в частном жилом доме. При разборке сгоревших конструкций были обнаружены трое детей. Мужчина 1973 г.р., женщина 1986 г.р. и их пятилетняя дочь, которые также находились в доме, смогли спастись.

Как сообщало Накануне.RU, в сегодняшнем пожаре погибли трое малолетних детей. Мужчина и ребенок, получили ожоги и отравление продуктами горения, госпитализированы в ЦРБ Туринска.



Развитие сюжета: Ранее 24.02.2018 10:56 Мск
Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей на пожаре в Туринском районе

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24.02.2018 10:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.02.2018 09:51 Мск
Трое детей погибли на пожаре в Туринском районе








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Спасатели провели экстренное заседание после пожара в Туринском районе
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