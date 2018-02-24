Спасатели провели экстренное заседание после пожара в Туринском районе

Руководство свердловского главка МЧС России провело экстренное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Туринском городском округе в связи с пожаром в себе Благовещенское, где погибли трое детей.

Рекомендации МЧС, которые могли бы предотвратить массовую гибель, комиссия по ЧС Туринского городского округа пока не выполнила, заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов. В частности, речь идёт об установке пожарных извещателей в жилье социально уязвимых категорий граждан. Прибор реагирует даже на незначительное задымление и сразу направляет сигнал об опасности на пульт пожарной охраны. Этих минут бывает вполне достаточно для спасения человеческой жизни.

"Установка пожарных извещателей - одно из приоритетных направлений комплексной защиты населения, которые ещё в прошлом году были предложены муниципалитетам для оперативной реализации, но так и не были восприняты должным образом отдельными главами муниципальных образований, - сказал Пинчугов.

Как сообщалось ранее, пожар в с.Благовещенское (Туринский район, Свердловская область) произошёл субботним утром в частном жилом доме. При разборке сгоревших конструкций были обнаружены трое детей. Мужчина 1973 г.р., женщина 1986 г.р. и их пятилетняя дочь, которые также находились в доме, смогли спастись.

Как сообщало Накануне.RU, в сегодняшнем пожаре погибли трое малолетних детей. Мужчина и ребенок, получили ожоги и отравление продуктами горения, госпитализированы в ЦРБ Туринска.