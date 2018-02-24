Трое детей погибли на пожаре в Туринском районе

Трое детей погибли на пожаре в селе Благовещенском Туринского района Свердловской области. Родители смогли выбраться из дома со страшней дочерью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сообщение о возгорании частного дома на ул. Кирова поступило сегодня утром. При тушении пожарные нашли тела детей: мальчика, 2014 г.р., девочки, 2015 г.р. и новорожденного мальчика, родившегося в январе текущего года. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Родители смогли выбраться из квартиры вместе со старшей дочерью, 2012 г.р., в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

По имеющейся информации, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками. Со слов соседей, отец погибших детей в ночное время находился на работе, рано утром вернулся домой.

В настоящее время причины пожара устанавливаются. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания.