Силовики опубликовали оперативное видео задержания начальника управления ФНС по Курганской области

Министерство внутренних дел опубликовало оперативное видео задержания начальника управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука, передает корреспондент Накануне.RU.

Рыжук, напомним, подозревается в коррупции. Его задержали при получении взятки в 500 тыс. руб. По имеющейся оперативной информации, указанная сумма являлась частью от требуемых чиновником у индивидуального предпринимателя 3 млн руб. за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах.

Сегодня состоится заседание суда, на котором Рыжуку будут предъявлены обвинения.