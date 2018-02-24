МИД России объяснили происхождение 389 кг кокаина, найденных в посольстве в Аргентине

В МИД России прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о проведении российскими и аргентинскими соответствующими службами операции по перекрытию наркотрафика, организованную при участии сотрудника российской дипмиссии в Буэнос-Айресе.

"Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий Посольства России в Буэнос-Айресе – школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения", - заявили в МИДе.

В результате совместных действий, проведенных, в том числе, в здании, принадлежащем Посольству, при полном уважении его дипломатического статуса было установлено, что в сумках содержится наркотическое вещество.

Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то в МИД отметили, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется не техническим персоналом представительства.

"Удивлены, как эта тема освещается "экспертами", некоторые из них договорились до того, что данный случай "бросает тень" на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского Посла и дипломатического персонала", - сообщили дипломаты.