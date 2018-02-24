Кучма: "Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова"

Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно, заявил бывший президент страны Леонид Кучма.

"Семьдесят пять процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?", - приводит его слова "Украина.ру".

К такому положению страну привели депутаты Верховной Рады и политический бомонд, заявил Кучма.

"Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать".