Федерация биатлона США заявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Федерация биатлона США заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. Решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени они считают "совершенно неприемлемым", сообщается в микроблоге организации в Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

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"В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечено, что "Россия по-прежнему не соответствует кодексу WADA", а "приезжающим (в Россию) спортсменам грозит опасность". Кроме того, в Федерации ссылаются на решения IBU и МОК по итогам Игр-2014

"В свете этих фактов проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия", - добавили в американской федерации.

Ранее о бойкоте этапа заявила сборная Канады.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в ответ на заявление Федерации биатлона США о бойкоте российского этапа Кубка мира выразил мнение, что подобные действия "мало что приносят".

"Бойкоты мало что приносят. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула", - приводит слова Адамса РИА Новости.

Финальный этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.