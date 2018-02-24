Бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия пробы Б и покинула Олимпиаду

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, которая сдала положительный допинг-тестна запрещенный препарат триметазидин на Играх в Пхенчхане, отказалась от вскрытия пробы "Б".

Сергеева вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества.

"Сергеева отказалась от вскрытия пробы "Б", - сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова. Как правило, отказ от вскрытия пробы "Б" означает, что подозреваемый признает факт наличия запрещенного вещества.

Спортсменка уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

CAS может принять решение по делу российской бобслеистки до конца Олимпиады-2018.

Как сообщало Накануне.RU, ранее из-за положительного допинг-теста бронзовой медали лишили керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову.