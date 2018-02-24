В Новосибирске иномарка выехала на тротуар: погибли женщина и ребенок

В Новосибирске водитель "Хонды" выехал на тротуар и врезался в находившихся там пешеходов. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине "скорой помощи". Пострадали три человека.

Происшествие случилось в 21.00 по местному времени в районе площади Лыщинского в на въезде на Коммунальный мост. В это время в городе начался салют в честь Дня защитника Отечества.

"По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар. С ним работают сотрудники полиции", — сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.