Депутата Госдумы обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам

Корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции Леонид Слуцкий якобы "пристает к девушкам-журналисткам". Депутат в свою очередь назвал обвинения "дешевой провокацией", передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, якобы на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Позднее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в своем Twitter назвал обвинения в адрес Слуцкого "грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением". Лебедев пообещал, что фракция будет ставить вопрос о лишении аккредитации в Госдуме журналистов, рассказавших о домогательствах со стороны депутата.

Сам Слуцкий назвал обвинения "дешевой провокацией".

"По поводу обвинений в сексуальных домогательствах могу заявить следующее: попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию. И - к сожалению для инициаторов этих попыток! - заранее обречены на провал. Если у кого-то есть ко мне претензии, то пусть эти люди выскажут их мне в лицо. А на вбросы, которые, кстати, вполне в духе телеканала "Дождь", я реагировать не собираюсь. Понятно, что вся стратегия так называемой оппозиционной журналистки строится на банальном обливании грязью. С деловой точки зрения ко мне придраться сложно, вот и выдумали "харассмент", - написал Леонид Слуцкий на своей странице в "Фейсбуке".

Парламентарий выразил надежду на то, что руководство Госдумы и фракции ЛДПР разберется в ситуации. Депутат намерен встретиться со всеми представительницами журналистского пула Госдумы.

"Не думаю, что кто-то из них принимал непосредственное участие в подготовке этой грязной информационной кампании, но всё же хочу лично в этом убедиться", - добавил Слуцкий.