Сборная России по хоккею поборется за "золото" Олимпиады с немцами

Сборная Германии победила команду Канады со счетом 4:3 в полуфинале олимпийского хоккейного турнира в южнокорейском Пхёнчхане и впервые в истории сыграет в матче за золотые награды Олимпиады.

Эта победа стала третьей для сборной Германии над командой Канады и первой - на Олимпиадах. Ранее немцы обыгрывали канадцев лишь в групповых турнирах чемпионатов мира, в 1987 г. сборная ФРГ победила со счетом 5:3, в 1996-м немцы обыграли канадцев со счетом 5:1.

Сборная Канады является девятикратным победителем олимпийского хоккейного турнира, канадцы не сыграют в финале Олимпиады впервые с 2006 г. Сборная Германии впервые выступит в матче за золото Олимпийских игр. Ранее лучшим результатом немецких хоккеистов являлись бронзовые награды, которые они смогли завоевать на Играх в Лейк-Плэсиде в 1932 г. и на Олимпиаде-1976 в Инсбруке.

В финале олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане сборная Германии сыграет с командой олимпийских атлетов из России, встреча пройдет 25 февраля, начало - 07:10 мск. В матче за третье место канадские хоккеисты сыграют со сборной Чехии, данный матч состоится 24 февраля, начало - 15:10 мск, пишет ТАСС.

Напомним, что российские хоккеисты сыграют за "золото" Олимпийских игр впервые за последние 20 лет. Победу нашей сборной над командой Чехии министр спорта РФ Павел Колобков назвал подарком ко Дню защитника Отечества.