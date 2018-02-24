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"За товарищей умереть не страшно" На рассвете 27 апреля 1985 года спутники США зафиксировали мощную вспышку там, где не ждали – на афгано-пакистанской границе. Взрыв такого масштаба мог говорить только о советском присутствии. В этом месте находилась американская база подготовки моджахедов партии "Исламское общество Афганистана", в плену у них оказалось несколько советских солдат…
22.02.2018
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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
23.02.2018 23:02 Мск (01:02 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Сборная России по хоккею поборется за "золото" Олимпиады с немцами
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Россия - Норвегия, хоккей, ОИ-2018 (2018) | Фото: REUTERS/Ronald Martinez

Сборная Германии победила команду Канады со счетом 4:3 в полуфинале олимпийского хоккейного турнира в южнокорейском Пхёнчхане и впервые в истории сыграет в матче за золотые награды Олимпиады.

Эта победа стала третьей для сборной Германии над командой Канады и первой - на Олимпиадах. Ранее немцы обыгрывали канадцев лишь в групповых турнирах чемпионатов мира, в 1987 г. сборная ФРГ победила со счетом 5:3, в 1996-м немцы обыграли канадцев со счетом 5:1.

Сборная Канады является девятикратным победителем олимпийского хоккейного турнира, канадцы не сыграют в финале Олимпиады впервые с 2006 г. Сборная Германии впервые выступит в матче за золото Олимпийских игр. Ранее лучшим результатом немецких хоккеистов являлись бронзовые награды, которые они смогли завоевать на Играх в Лейк-Плэсиде в 1932 г. и на Олимпиаде-1976 в Инсбруке.

Россия - Норвегия, хоккей, ОИ-2018(2018)|Фото: REUTERS/Ronald Martinez

В финале олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане сборная Германии сыграет с командой олимпийских атлетов из России, встреча пройдет 25 февраля, начало - 07:10 мск. В матче за третье место канадские хоккеисты сыграют со сборной Чехии, данный матч состоится 24 февраля, начало - 15:10 мск, пишет ТАСС.

Напомним, что российские хоккеисты сыграют за "золото" Олимпийских игр впервые за последние 20 лет. Победу нашей сборной над командой Чехии министр спорта РФ Павел Колобков назвал подарком ко Дню защитника Отечества.

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23.02.2018 23:02 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
01:02 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.02.2018 13:43 Мск
Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады: "Спасибо им за этот подарок к празднику"








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Сборная России по хоккею поборется за "золото" Олимпиады с немцами
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