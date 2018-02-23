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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
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экспертное мнение ;
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ВСУ расстреляли санитарный автомобиль, убив троих человек
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миномет, армия, ВСУ (2015) | Фото:

Украинские боевики расстреляли санитарный автомобиль, который был вызван для эвакуации с позиций ДНР вблизи Докучаевска раненого военнослужащего. В результате погибли три человека, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
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"Санитарный автомобиль марки "УАЗ", перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой. Автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий", - сказал Басурин.

Он пояснил, что боевики 93-й отдельной механизированной бригады обстреляли из минометов калибром 120 мм позиции ДНР вблизи Докучаевска, и при обстреле был ранен ополченец. Для его эвакуации в больницу представители ДНР в СЦКК запросили режим тишины, и через представителей ОБСЕ украинская сторона дала свое согласие, но вероломно расстреляла санитарный автомобиль.

Как сообщало Накануне.RU, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что после подписания закона об "оккупации Донбасса" Украина переходит к "операции объединенных сил".

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23.02.2018 20:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:11 Екб


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ВСУ расстреляли санитарный автомобиль, убив троих человек
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