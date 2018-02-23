ВСУ расстреляли санитарный автомобиль, убив троих человек

Украинские боевики расстреляли санитарный автомобиль, который был вызван для эвакуации с позиций ДНР вблизи Докучаевска раненого военнослужащего. В результате погибли три человека, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Санитарный автомобиль марки "УАЗ", перевозивший раненого военнослужащего, был цинично расстрелян противотанковой управляемой ракетой. Автомобиль, имевший легко различаемые знаки с красным крестом, подбит, убиты три человека: санинструктор, водитель-санитар и раненый военнослужащий", - сказал Басурин.

Он пояснил, что боевики 93-й отдельной механизированной бригады обстреляли из минометов калибром 120 мм позиции ДНР вблизи Докучаевска, и при обстреле был ранен ополченец. Для его эвакуации в больницу представители ДНР в СЦКК запросили режим тишины, и через представителей ОБСЕ украинская сторона дала свое согласие, но вероломно расстреляла санитарный автомобиль.

Как сообщало Накануне.RU, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что после подписания закона об "оккупации Донбасса" Украина переходит к "операции объединенных сил".