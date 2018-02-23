Уже в марте Германия окончательно разрешит строить "Северный поток-2", - "Нафтогаз Украины"

Правительство Германии планирует уже в марте предоставить окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", который отнимет у украинской значительную часть транзита газа. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Если это произойдет, то счет времени будет идти на месяцы. Нам срочно нужен голос иностранного партнера, а также мы должны лоббировать, чтобы украинский транзит остался", - сказал он.

Коболев также отметил, что "Северный поток-2" будет заполнен на 100%, а проходящий по нему газ будет отнят с украинского направления.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе "Нафтогаз" заявил, что Украине нужно готовиться к худшему, так как полагаться на "сознательные круги в ЕС и США" бесполезно.