"Он принял неравный бой с террористами": Владимир Путин вручил звание Героя России родным Романа Филипова

Президент РФ Владимир Путин вручил звание Героя России родственникам погибшего в Сирии военного лётчика гвардии майора Романа Филипова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Мужественным воином, настоящим офицером – был и гвардии майор Роман Филипов. Он выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца – стал военным лётчиком. Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями – защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живём, жизнь у человека – во всяком случае, земная – всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине", - заявил президент.

За героизм и мужество гвардии майор Филипов удостоен звания Героя России. Медаль "Золотая Звезда" сегодня была вручена его родным.

"Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына. Русского офицера. Сына своего Отечества", - сказал Владимир Путин родным Романа Филипова – его родителям и вдове.

"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком – его мечта сбылась. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом – международным терроризмом, и когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей – нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры. Нас поддерживают незнакомые нам люди со всех регионов страны. Спасибо всем за это! Я горжусь своим сыном, горжусь нашей Армией, горжусь нашей великой Родиной – Россией", - сказал отец Романа Николай Филипов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.