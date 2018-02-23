"Он принял неравный бой с террористами": Владимир Путин вручил звание Героя России родным Романа Филипова

в этот день
23.02.18
23:47
В Екб.01:47
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Студенты МГУ собрали подписи против фан-зоны возле кампуса
Сбербанк признал проблемы с обращением новых банкнот
Главное
100 лет Красной армии. Интервью с ветераном-победителем

Тема дня
"За товарищей умереть не страшно" На рассвете 27 апреля 1985 года спутники США зафиксировали мощную вспышку там, где не ждали – на афгано-пакистанской границе. Взрыв такого масштаба мог говорить только о советском присутствии. В этом месте находилась американская база подготовки моджахедов партии "Исламское общество Афганистана", в плену у них оказалось несколько советских солдат…
22.02.2018
культура  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море
Евросоюз может начать отмену санкций против России после ввода миротворцев ООН в Донбасс
"Не должен развеваться где-либо": Порошенко потребовал запретить российский флаг
В России пропишут нормы целевого обучения
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1290



Новости
23.02.2018 15:37 Мск (17:37 Екб)
политика | В России
"Он принял неравный бой с террористами": Владимир Путин вручил звание Героя России родным Романа Филипова
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

погибший в Сирии летчик из Приморья Роман Филипов (2018) | Фото: vestiprim.ru

Президент РФ Владимир Путин вручил звание Героя России родственникам погибшего в Сирии военного лётчика гвардии майора Романа Филипова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Мужественным воином, настоящим офицером – был и гвардии майор Роман Филипов. Он выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца – стал военным лётчиком. Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями – защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живём, жизнь у человека – во всяком случае, земная – всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине", - заявил президент.

За героизм и мужество гвардии майор Филипов удостоен звания Героя России. Медаль "Золотая Звезда" сегодня была вручена его родным.

"Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына. Русского офицера. Сына своего Отечества", - сказал Владимир Путин родным Романа Филипова – его родителям и вдове.

"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком – его мечта сбылась. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом – международным терроризмом, и когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей – нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры. Нас поддерживают незнакомые нам люди со всех регионов страны. Спасибо всем за это! Я горжусь своим сыном, горжусь нашей Армией, горжусь нашей великой Родиной – Россией", - сказал отец Романа Николай Филипов.

Роман Филипов, похороны, Воронеж(2018)|Фото:Союз добровольцев Донбасса

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.

Другие новости по темам: владимир путин, роман филипов, герой россии
23.02.2018 15:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:37 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.02.2018 20:34 Мск
В Воронеже похоронили Героя России Романа Филипова

Ранее 08.02.2018 11:51 Мск
Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии летчиком Филиповым

Ранее 08.02.2018 11:28 Мск
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова в Сирии

Ранее 08.02.2018 02:24 Мск
Ответственность за сбитый российский Су-25 взял на себя сирийский боевик

Ранее 07.02.2018 00:53 Мск
Сирийские террористы поссорились из-за тела погибшего российского летчика

Ранее 06.02.2018 20:31 Мск
Погибшего в Сирии летчика Романа Филипова по просьбе семьи похоронят в Воронеже

Ранее 06.02.2018 17:39 Мск
Путин присвоил пилоту сбитого в Сирии Су-25 звание Героя России

Ранее 05.02.2018 15:26 Мск
Именем погибшего в Сирии летчика могут назвать воронежскую школу

Ранее 05.02.2018 13:50 Мск
Пилот сбитого в Сирии Су-25 посмертно представлен к званию Героя России

Ранее 05.02.2018 10:28 Мск
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"

Ранее 05.02.2018 09:58 Мск
"Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек", - глава Приморья о погибшем в Сирии летчике

Ранее 05.02.2018 01:36 Мск
Российский Су-25 мог быть сбит украинским ракетным комплексом - Совфед

Ранее 04.02.2018 20:12 Мск
В сети появилось видео последнего боя пилота Су-25, сбитого накануне в Сирии

Ранее 03.02.2018 21:19 Мск
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар

Ранее 03.02.2018 20:08 Мск
Минобороны подтвердило: Сбит российский самолет, пилот катапультировался и погиб в бою

Ранее 03.02.2018 18:54 Мск
В Сирии сбит, предположительно, Су-25








Добавить комментарий:

"Он принял неравный бой с террористами": Владимир Путин вручил звание Героя России родным Романа Филипова
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+