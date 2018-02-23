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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
23.02.2018 15:11 Мск (17:11 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Российская бобслеистка сдала положительный тест на триметазидин
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(2004) |

Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин на Играх в Пхенчхане, говорится в заявлении делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).
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"Сегодня делегация OAR получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту", - говорится в заявлении.

Ранее Федерация бобслея России заявила, что проба Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее из-за положительного допинг-теста бронзовой медали лишили керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову.

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23.02.2018 15:11 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
17:11 Екб


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Российская бобслеистка сдала положительный тест на триметазидин
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