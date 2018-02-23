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культура  |  комментариев: 5
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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
23.02.2018 15:02 Мск (17:02 Екб)
общество | Крым
Крымские курорты снизят цены на отдых: "Роста цен не будет 100%"
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крым отдых курорт отпуск (2008) | Фото: Zooom

В Крыму в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
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"В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас", — сказал РИА Новости Волченко.

Министр подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы.

"Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую, без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха", — подчеркнул Волченко.

крым отдых курорт отпуск(2008)|Фото: Zooom

Кроме того, по словам министра, в курортных регионах начат процесс урегулирования стоимости аренды земли в сторону снижения арендной ставки, что также скажется на ценах на отдых.

Как ранее сообщало Накануне.RU, власти Крыма предложили отложить на год введение курортного сбора в регионе. Прошлым летом президент РФ Владимир Путин подписал закон о взимании курортного сбора в четырех регионах страны. За пользование курортной инфраструктурой граждане будут платить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 г.

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23.02.2018 15:02 Мск | Крым | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб


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Крымские курорты снизят цены на отдых: "Роста цен не будет 100%"
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