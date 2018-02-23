Князь Владимир Голицын скончался в Нью-Йорке

Президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын скончался в США на 77-м году жизни. Об этом сообщается на странице организации на Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Поминальная служба пройдет сегодня, завтра и послезавтра в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. В понедельник после отпевания в Синодальном соборе князь Голицын будет погребен на кладбище Новодивеевского монастыря в Нануэте (штат Нью-Йорк), где находится около 7 тыс. русских захоронений.

Родители Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции 1917 г., сам он появился на свет в 1942 г. в Белграде. В середине 1950-х годов его семья перебралась в Нью-Йорк. Владимир Голицын работал в банковской сфере, в России впервые побывал в 1990 г.