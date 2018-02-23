"Бронзу" Крушельницкого и Брызгаловой передадут норвежским керлингистам

Бронзовые медали Олимпиады в Пхенчхане в соревнованиях керлингистов в дисциплине "дабл-микст", которые были завоеваны россиянами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, вручат норвежским спортсменам, сообщается в микроблоге Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter.

"Норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен получат бронзовые медали за выступление в дабл-миксте в субботу в 20.02 (14.02 по московскому времени) на площади, где проводятся награждения", - говорится в сообщении.

Напомним, Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами олимпийского турнира в дабл-миксте, однако позднее выяснилось, что в допинг-тесте россиянина был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопиговых правил и аннулировал результаты российского дуэта на Олимпиаде.