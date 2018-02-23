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22.02.2018
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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
23.02.2018 14:21 Мск (16:21 Екб)
спорт | В России | За рубежом
"Бронзу" Крушельницкого и Брызгаловой передадут норвежским керлингистам
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керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова (2018) | Фото: ТАСС

Бронзовые медали Олимпиады в Пхенчхане в соревнованиях керлингистов в дисциплине "дабл-микст", которые были завоеваны россиянами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, вручат норвежским спортсменам, сообщается в микроблоге Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter.
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"Норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен получат бронзовые медали за выступление в дабл-миксте в субботу в 20.02 (14.02 по московскому времени) на площади, где проводятся награждения", - говорится в сообщении.

Напомним, Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами олимпийского турнира в дабл-миксте, однако позднее выяснилось, что в допинг-тесте россиянина был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопиговых правил и аннулировал результаты российского дуэта на Олимпиаде.

керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова(2018)|Фото: ТАСС



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16:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.02.2018 11:03 Мск
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Ранее 22.02.2018 08:08 Мск
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"Бронзу" Крушельницкого и Брызгаловой передадут норвежским керлингистам
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