Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады: "Спасибо им за этот подарок к празднику"

Российские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3.0 в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и впервые с 1998 г. сыграют в матче за золотые награды Игр.

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Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). Голкипер команды олимпийских атлетов из России Василий Кошечкин провел второй матч в рамках Олимпиады "на ноль", отразив 31 бросок, пишет ТАСС.

Полуфинальный матч с командой Чехии стал лучшим для мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде в Корее, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире! Символично то, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник – День защитника Отечества! И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал! Впервые за последние 20 лет! Спасибо им за этот подарок к празднику", - цитирует Колобкова РИА Новости.

В финале россияне сыграют с победителем полуфинала между немцами и канадцами, который состоится позднее в пятницу. Финал пройдет 24 февраля.

Победа в Пхёнчхане стала пятой для россиян над чехами в рамках Олимпиад. Российские хоккеисты в седьмой раз играли против сборной Чехии на Олимпийских играх, уступив лишь дважды - в 1998 г. сборная России проиграла в финале (0:1), в 2006-м - в матче за третье место (0:3).