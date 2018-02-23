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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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от издателя  |  комментариев: 1


Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
23.02.2018 13:16 Мск (15:16 Екб)
политика | В России | Украина | ДНР и ЛНР
"Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", - Суворов о драке на НТВ
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Андрей Норкин, Дмитрий Суворов, драка, НТВ, Место встречи (2018) | Фото:НТВ

Украинский политолог Дмитрий Суворов прокомментировал драку в эфире программы "Место встречи" на НТВ. Потасовка произошла между ним и ведущим Андреем Норкиным во время обсуждения ситуации в Донбассе, передает корреспондент Накануне.RU.

"В целом очень смешно читать заголовки о том, что "Норкин избил Суворова". На видео все ясно. Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку, но на меня набросились толпой. Несколько человек против одного. Типичный "русский мир". Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", - написал Суворов на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, вчера в эфире НТВ обсуждалась ситуация в ДНР - страсти накалились в тот момент, когда германский парламентарий Андреас Маурер рассказал о погибших детях на Донбассе - ранее он лично посетил зону конфликта.

"Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям", - возмущенно выкрикнул Андреас Маурер. На что украинский эксперт Суворов потребовал от Маурера предоставить фотодоказательства гибели несовершеннолетних.

Андрей Норкин, Дмитрий Суворов, драка, НТВ, Место встречи(2018)|Фото:НТВ

В ответ на это Андрей Норкин подбежал к Суворову и схватил его за плечо, политолог попытался увернуться и начал размахивать руками.

По словам политолога, его "взорвали эмоции", когда депутат из Германии Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.

"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал Суворов, его слова приводит РИА Новости.

Суворов принес извинения девушке-редактору, которая упала во время драки, однако отказался извиняться перед ведущим программы.

Другие новости по темам: дмитрий суворов, андрей норкин, нтв, драка, донбасс
23.02.2018 13:16 Мск | Москва | Евгений Иванов
15:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.02.2018 20:00 Мск
"Нтвэшник" Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым








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"Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", - Суворов о драке на НТВ
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