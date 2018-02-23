"Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", - Суворов о драке на НТВ

Украинский политолог Дмитрий Суворов прокомментировал драку в эфире программы "Место встречи" на НТВ. Потасовка произошла между ним и ведущим Андреем Норкиным во время обсуждения ситуации в Донбассе, передает корреспондент Накануне.RU.

"В целом очень смешно читать заголовки о том, что "Норкин избил Суворова". На видео все ясно. Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку, но на меня набросились толпой. Несколько человек против одного. Типичный "русский мир". Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", - написал Суворов на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, вчера в эфире НТВ обсуждалась ситуация в ДНР - страсти накалились в тот момент, когда германский парламентарий Андреас Маурер рассказал о погибших детях на Донбассе - ранее он лично посетил зону конфликта.

"Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям", - возмущенно выкрикнул Андреас Маурер. На что украинский эксперт Суворов потребовал от Маурера предоставить фотодоказательства гибели несовершеннолетних.

В ответ на это Андрей Норкин подбежал к Суворову и схватил его за плечо, политолог попытался увернуться и начал размахивать руками.

По словам политолога, его "взорвали эмоции", когда депутат из Германии Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.

"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал Суворов, его слова приводит РИА Новости.

Суворов принес извинения девушке-редактору, которая упала во время драки, однако отказался извиняться перед ведущим программы.