Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро Олимпийских игр

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли золото и серебро XXIII Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Турнир по женскому фигурному катанию завершился сегодня. Две высшие ступеньки пьедестала почёта заняли российские спортсменки, выступающие на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

По итогам короткой и произвольной программ результат Алины Загитовой составил 239,57 балла. С небольшим отрывом от нее – Евгения Медведева, в активе которой 238,26 балла. В итоге Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр, завоевав золотую медаль, а Евгения Медведева – серебряным призёром.

"Я думаю, что для Жени эта медаль — как золотая. Она очень долго, на протяжении нескольких лет, занимала первые места. Думаю, что сейчас она очень рада, как и я", - прокомментировала победу Алина Загитова.

"Я хотела закончить Олимпиаду без сожаления и не буду смотреть назад. Ничего уже не вернёшь. Это бессмысленно. Впереди у меня огромная спортивная жизнь, в которой я собираюсь провести ещё много лет. Буду делать всё, что в моих силах, и оставлять всю себя на льду, не думая о прошлом", - рассказала журналистам Евгения Медведева. Фигуристка призналась, что "оставила на льду всю свою душу". Слова спортсменок проводит "Чемпионат".

"Огромное спасибо нашим девочкам за "золото"! Для меня они обе – олимпийские чемпионки. Обе выступили блестяще! Алина показала темперамент и яркость, Евгения – воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки – не просто спорт, а настоящее искусство! Обе прожили свои образы на льду! Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами!" - поздравил фигуристок министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Добавим, что ещё одна российская фигуристка Мария Сотскова заняла на Играх-2018 восьмое место, набрав в сумме 198,10 балла.

Третье место в турнире по фигурному катанию заняла канадка Кейтлин Осмонд (231,02).