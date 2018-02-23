Экс-глава СБУ признал, что отдавал приказ арестовать Константинова и Аксенова

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в конце февраля 2014 года отдавал приказ арестовать спикера Верховного Совета Крыма Владимира Константинова и нового премьер-министра автономии Сергея Аксенова. Об этом он сказал в украинском телеэфире.

По его словам, выполнить приказ помешало то, что все руководство СБУ на полуострове перешло на сторону России, и в связи с этим он решил задействовать добровольцев с "евромайдана". Ранее он приводил данные, что на сторону новых властей в Киеве перешли только 20% офицеров СБУ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Наливайченко признал, что отдавал приказ о захвате парламента Крыма, однако его не выполнили. А экс-депутат Рады Нестор Шуфрич, назначенный Киевом для переговоров с властями Крыма, заявил, что именно объявление Аксенова и Константинова в розыск стало последней каплей, сделавшей невозможным пребывание Крыма в составе Украины.