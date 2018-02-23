Накануне.RU вошло в список номинантов на соискание премии "Региональная политика"

Жюри утвердило список номинантов премии "Региональная политика", шорт-лист имеется в распоряжении редакции Накануне.RU.

Согласно списку, РИА "Накануне.RU" представлено на соискание премии в номинации "Медиа года". Кроме того, корреспондент Накануне.RU Вероника Килина вошла в число номинантов в категории "Обозреватель года". Это подтвердили в оргкомитете премии "Региональная политика".

Список номинантов утвержден на заседании жюри премии 21 февраля. Победителей по итогам 2017 года определят в семи категориях: "Исследование года", "Эксперт года", "Консультант года", "Технолог года", "Обозреватель года", "Блогер года" и "Медиа года".

Премия "Региональная политика" создана в 2016 году для политологов, анализирующих региональный политический процесс, включая избирательные кампании, а также политических консультантов и журналистов. Учредителями премии выступают АПЭК, экспертный клуб "Регион" и портал "Региональные комментарии".

В жюри премии "Региональная политика" вошли известные политологи, политтехнологи и эксперты, среди которых Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Владимир Мамонтов, Андрей Максимов и ряд других.

Церемония награждения победителей ориентировочно состоится в конце марта.