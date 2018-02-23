В Озерске директора муниципального учреждения подозревают в мошенничестве

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по городу Озерску задержали должностное лицо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники отдела установили, что руководитель одного из муниципальных учреждений города, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в организацию своего родственника, заработная плата которого перечислялась на счет супруги директора. Таким образом, было совершенно хищение денежных средств на сумму более 150 тыс. руб.

Следователи Озерска возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье "мошенничество". Максимальное наказание, по действующему законодательству, - лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.