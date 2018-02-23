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100 лет Красной армии. Интервью с ветераном-победителем

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экспертное мнение ;
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Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
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Красная армия, Великая Отечественная война (2014) | Фото:

23 февраля 2018 года в России отмечается знаменательная дата – 100 лет со дня создания Красной армии.
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После победы над фашистской Германией, 25 февраля 1946 года рабоче-крестьянская Красная армия была переименована в Советскую, которая сохранила все атрибуты и традиции своей предшественницы, в том числе праздник 23 февраля. Именно этот день считается точкой отсчета и современной армии – Российской, несмотря на то, что официальной датой создания Вооруженных Сил РФ является 7 мая 1992 года.

И сегодня во всей стране чествуют защитников Отечества. Накануне.RU в преддверии праздника удалось встретиться с уникальным человеком, жителем Екатеринбурга Николаем Власовым, который прошел Великую Отечественную с 1942 по 1945 годы, участвовал в освобождении от фашистов Белоруссии и Латвии, а День Победы встретил в Германии.

ветеран Великой Отечественной войны Николай Спиридонович Власов(2018)|Фото: Накануне.RU

Николай Спиридонович родился 15 сентября 1923 года в деревне Юшковой Свердловской области, учился в сельской школе. В 1939 году по набору попал в фабрично-заводскую школу в Верхней Туре, получил специальность токаря-универсала. Только начал работать – грянула война. На завод каждый месяц присылали повестки из военкомата, чтобы руководство предприятия могло снять бронь.

"Зашел я в табельную, увидел повестку на свое имя, взял ее и пошел в военкомат в город Кушву, даже увольнение с завода не оформил, – вспоминает Власов. – Военком направил меня в Свердловск на курсы радистов. Курсы я закончил успешно, сдав экзамены на радиотелеграфиста третьего класса. В это время шло формирование разведывательных батальонов".

В 1942 году, 18-летним парнем, наш герой был направлен в Белоруссию в составе 92 разведбатальона. А боевое крещение получил в городе Великие Луки.

"Высадка с поезда производилась ночью – кругом лес и непроглядная темень, – рассказывает ветеран. – Вдруг началась бомбежка и нам, необстрелянным солдатам, показалось, что это самое страшное, что может быть на свете: грохот, разрывы, воющие осколки... Потом, повоевав немного, я понял, что это была самая рядовая бомбежка, каких в моей фронтовой жизни были сотни. Но первая запомнилась на всю жизнь. Я постоянно ходил в разведку с разведгруппами как радист. Неизгладимые впечатления остались в памяти от походов по занятой врагами территории. Помню столбы с повешенными, они стояли в каждом селении, на каждом перекрестке, фашисты не разрешали их убирать для устрашения населения… Так я и прошагал от Великих Лук по белорусским болотам и Прибалтике до самого Берлина – с радиостанцией РБМ и верой в нашу победу. 9 мая 1945 года наша часть встретила, находясь недалеко от Берлина, потому что тогда наш небольшой мотоциклетный батальон в самом городе не был нужен. Но потом мы в Берлин съездили – на экскурсию".

…Во время крупномасштабной наступательной операции "Багратион" Николай Спиридонович взял в плен "языка" – за этот случай и другие подвиги, которые в тот момент он воспринимал как обыденное на войне дело, в 1944 году был представлен к медали "За отвагу".

"Я участвовал и в подготовке к этой операции, и непосредственно в ней самой, – рассказывает бывший разведчик. – Под Великими Луками, еще до наступления, мы ходили в тыл к немцам. Изначально задачу брать "языка" перед нами не ставили, уже потом получили такое указание. Часового три дня выслеживали, там у них какая-то артиллерийская часть стояла. И вечерком взяли. Видимо, его сослуживцы разбрелись по землянкам и по ДОТам, а он там ходил-бродил… Здоровый парень был, упирался поначалу. А потом, когда понял, что бесполезно, сам пошел, хотя по-русски ничего не понимал!"

В числе многих наград Николая Спиридоновича также орден Отечественной войны II степени и медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." После капитуляции Германии он еще два года служил в Польше, а в 1947 году приехал в Свердловск, поступил работать на Верх-Исетский завод, которому отдал 50 лет. Трудился слесарем, токарем, а после окончания техникума – мастером, начальником смены. В 1978 году вышел на пенсию и еще несколько лет работал в цехе холодной прокатки. Был внештатным инструктором Свердловского областного радиоклуба, а на родном предприятии активно занимался рационализаторской работой, помогал внедрять свои и чужие изобретения, учил молодых рабочих. За добросовестный многолетний труд награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В этом году ветеран отметит свое 95-летие, но при этом каждый день совершает прогулку от родного ВИЗа до памятника Татищеву и де Генину, бодрым шагом проходя маршрут туда и обратно без остановок.

ветеран Великой Отечественной войны Николай Спиридонович Власов(2018)|Фото: Накануне.RU

Сегодня Николай Спиридонович желает молодому поколению учиться уму-разуму, заниматься спортом, любить Родину, обязательно служить в армии и… писать дневники, которые все помнят.

Другие новости по темам: 100 лет Красной армии, 23 февраля, Великая Отечественная война, ветеран, Николай Спиридонович Власов
23.02.2018 08:00 Мск | Андрей Яловец
10:00 Екб


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Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
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