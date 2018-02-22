После изнасилования детей на Южном Урале Генпрокуратура поручила проверить детдома Уральского региона

Замгенпрокурора России Юрий Пономарев поручил прокурорам субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский округ, организовать проверки в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Большой общественный резонанс получила ситуация с выявлением фактов совершения криминальных посягательств в отношении несовершеннолетних воспитанников одного из детских домов в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.



"С учетом характера и обстоятельств преступлений, которые в настоящее время расследуются в рамках возбужденных правоохранительными органами уголовных дел, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил прокурорам субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, организовать проверки исполнения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания", - отметили в ведомстве.



Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.