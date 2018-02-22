Минобороны РФ отправило в Сирию два истребителя пятого поколения Су-57, об этом пишет РИА "Новости".

В данный момент самолет проходит испытания - не исключено, что вооружение самолета пройдет их именно в Сирии.

21 февраля самолеты приземлились на российской авиабазе Хмеймим - на аэродром также прибыли четыре истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного дозора А-50.

Также сообщается, что с появлением в Сирии истребителя Су-57 прекратились полеты истребителей ВВС США F-22 Raptor. При этом, остальные самолеты коалиции продолжают патрулирование и боевую работу.