"Нтвэшник" Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин решил разбить лицо украинскому политологу Дмитрию Суворову, драка произошла прямо во время программы, пишет РИА "Новости".

В студии обсуждалась ситуация в ДНР - страсти накалились в тот момент, когда германский парламентарий Андреас Маурер рассказал о погибших детях на Донбассе - ранее он лично посетил зону конфликта.

"Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям", - возмущенно выкрикнул Андреас Маурер. На что украинский эксперт Суворов потребовал от Маурера предоставить фотодоказательства гибели несовершеннолетних.

В ответ на это Андрей Норкин подбежал к Суворову и схватил его за плечо, политолог попытался увернуться и начал размахивать руками.