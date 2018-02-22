Киев отказался забирать военную технику из Крыма

Украина не станет забирать военную технику из Крыма, поскольку это повредит ее юридической и политической позиции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, комментируя предложение президента России Владимира Путина о возвращении Украине вооружения и военной техники из Крыма.

По его словам, страны могут возвращать вооружение только после "установления нормальных отношений, установления мира".

"Если Россия будет использовать сам факт какого-то диалога о возможном возвращении оружия, причем мы не знаем ни какое это оружие, ни в каком состоянии, это станет для нее политическим и юридическим аргументом. Вот этого мы по определению не допустим", - сказал Климкин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. При этом президент отметил, что "она находится в плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно".